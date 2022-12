Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022)DEL 11 DICEMBREORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1FIRENZE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO DIREZIONE FIRENZE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGNEZIALE EST IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEOROTONDO SCALO NELLE DUE DIREIZONI MENTRE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI SI MARCIA Servizio fornito da Astral