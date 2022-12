(Di domenica 11 dicembre 2022), 11 dic. (Adnkronos) - Sono gliprovenienti da altri appartamenti (in genere legati all'utilizzo della cucina) la prima causa in assoluto a dare adito allo sfociare dellein Italia. A rivelarlo, alla luce dei tragici fatti sfociati ain una sparatoria mortale proprio a causa di una lite condominiale, una ricerca inedita che ilsvela in esclusiva all'Adnkronos, e che stila una vera e propria classifica di quelle che sono le sette principali 'scintille' scatenanti. Al secondo, rende noto l'indagine dell'associazione dei consumatori, ci sono i rumori molesti provenienti da altri appartamenti (tv o radio a volume eccessivo, scarpe col tacco, sedie spostate, ecc.). Al terzo, animali domestici (cani ...

Il Sannio Quotidiano

...tre - quattro persone che adesso sono state trasferite in codice rosso all'ospedale Gemelli di,... Si tratterebbe dicondominiali poi sfociate in questa terribile sparatoria. Gli inquirenti ...WILMA, TERRIBILE MAESTRA In programma c'è un numero musicale su 'nun fa la stupida stasera' e ... chiedendogli quanto ne abbia piene le scatole di questecontinue. Lui risponde ironicamente: '... Roma: liti condominiali, studio Codacons ‘al primo posto tra le cause gli odori fastidiosi’ Il 57enne ha fatto irruzione nella sala del bar affittata per la riunione. Uccise tre donne, diversi feriti gravi. Una mattinata di follia quella che si è consumata nella periferia della Capitale. Sec ...Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Sono gli odori fastidiosi provenienti da altri appartamenti (in genere legati all’utilizzo della cucina) la prima causa in assoluto a dare adito allo sfociare delle liti co ...