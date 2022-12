Roma | fa fuoco in un bar durante riunione di condominio | quattro morti e feriti gravi

(Di domenica 11 dicembre 2022) Un uomo armato è entrato in un bar e ha fatto. Da fonti ufficiali emerge chepersone sono morte. Ci sarebbero anche. La sparatoria sarebbe avvenutaunadi. Il bar “Il posto giusto”, dove si è consumata la tragedia, si trova in via Monte Giberto 21 a Fidene. La sala operativa del Nue 112 ha ricevuto molte chiamate simultanee ed ha inviato immediatamente sul posto le forze dell’ordine ed il 118. In aggiornamento…

RomaToday

Prima l'incendio, poi l'esplosione in una villetta Un uomo armato è entrato in un bar e ha fatto fuoco a Roma. Da fonti ufficiali emerge che una persona è morta e altre due sarebbero gravemente ferite. La sparatoria, riportano fonti ufficiali, sarebbe ...Triplice omicidio a Roma: tre persone, tre donne, sono state uccise in una domenica come tante, che si è trasformata in tragedia. "Correte, chiamate le forze dell'ordine, abbiamo sentito degli spari" ...