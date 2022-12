Mondiali | Argentina;De Paul e Di Maria in dubbio per Croazia

Aile outsider non mancano mai, in Qatar le sorprese ... Fra conferme, l'e la Francia, una Croazia che comunque è ... Proprio come Eden Hazard o lo stessoBruyne , stella del ...Problemi di formazione per il ct dell'Lionel Scaloni in vista della semifinale mondiale di martedì contro la Croazia. Alle ... verificata nell'allenamento di oggi, sulle condizioni diPaul (...(ANSA) - DOHA, 11 DIC - Problemi di formazione per il ct dell'Argentina Lionel Scaloni in vista della semifinale ... verificata nell'allenamento di oggi, sulle condizioni di De Paul (che ha lavorato ...La Fifa ha designato Daniele Orsato come arbitro della semifinale mondiale di martedì tra Argentina e Croazia. Assieme al 'fischietto' di Schio ci saranno, come assistenti, i guardalinee Carbone e Gia ...