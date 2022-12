Mercoledì | tutto quello che c' è da sapere su Jenna Ortega e sulla Jenna-mania

Leggi su movieplayer

(Di domenica 11 dicembre 2022) Che cos'è la? Scopriamo insieme i dettagli dell'impatto che laAddams dista avendocultura pop e su migliaia di fan inil mondo.diha fatto innamorareil mondo nelle ultime settimane dando vita ad una vera e propria: dal mondo della moda che considera il personaggio interpretato dall'attrice come una vera e propria icona fashion, fino alla celebre scena del ballo che è stata emulata da migliaia di fan e da star del calibro di Lady Gaga. Dal giorno in cui laè stata scelta per il ruolo di ...