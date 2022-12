Highlights e gol Crotone-Gelbison 1-1 | girone C Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022) Gara intensa atrache termina con un pareggio per 1-1 nella gara diC. Match che si sblocca al 52? con Fornito, pareggio finale che arriva al 71? dal gol di Chiricò. Nel finale arriva anche l’espulsione di Cargnelutti, ma non basta per riaprire la partita. Ecco glidel match. SportFace.

Hernani SPAL - PALERMO 1 - 1 ( tabellino -) 10' Meccariello (S), 32' Brunori (P) SÜDTIROL - TERNANA 0 - 0 ( tabellino -) VENEZIA - COSENZA 2 - 0 ( tabellino - ...Nel finale arriva ildella bandiera di Vassallo, ma non basta per riaprire la partita. Ecco glidel match.Nel segno di Ruben Botta il Bari ottiene la seconda vittoria consecutiva. L'argentino segna al 6' con un missile di sinistro sotto l'incrocio e al 20' spiana a Folorunsho la strada del raddoppio.Gara intensa a Monopoli tra Monopoli e Pescara che termina con una vittoria ospite per 1-2 nella gara di Serie C.