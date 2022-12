Fidene Roma | spari durante la riunione di condominio | chi sono le vittime

...le tre donne rimaste uccise questa mattina nella sparatoria avvenuta nel quartiere romano di... La lite, gli spari e il sangue: strage alla riunione di condominio a... Elisabetta Silenzi (55 anni), Nicoletta Golisano (50 anni): sono questi i nomi delle tre donne uccise questa mattina nella sparatoria a. Claudio Campiti, chi è l'uomo della sparatoria a. ...Claudio Campiti, il 57enne originario di Ladispoli autore della sparatoria durante una riunione di condominio a Fidene (Roma), è descritto dai testimoni come un uomo che viveva in uno stato di profond ...la stessa con cui ha poi aperto il fuoco poco dopo nel gazebo di via Monte Giberto a Fidene, uccidendo tre donne. Su questo punto sono ora in corso gli accertamenti coordinati dalla procura di Roma. L ...