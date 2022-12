(Di domenica 11 dicembre 2022) Non solo saldi. Il decreto legislativo in tema di diritti deiapprovato il 2 dicembre dal Consiglio dei Ministri introduce una serie di novità che vanno don line al ...

Agenzia ANSA

... ma anche indicare con chiarezza aiquando i risultati sono frutto di un accordo ...anche alla piaga del "secondary ticketing", con i professionisti che - ricorda il Codacons - non ...A suggerire che tutti - commercianti e- traggono beneficio da compravendite in contanti perché i costi si azzerano. Ma è davvero così Come spiegano alcuni studi di Banca d'Italia , la ... Consumatori:stop alle finte recensioni e secondary ticketing Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...La premier Giorgia Meloni continua a difendere la scelta di eliminare l’obbligo di accettare pagamenti digitali sotto una certa cifra. Parlandone ai capigruppo di maggioranza ha sostenuto, stando alle ...