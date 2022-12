Berlusconi spinge su Meloni per le pensioni minime | settimana chiave per la manovra

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Terminata la selezione dei 450 emendamenti segnalati allaeconomica, 200 in capo alla maggioranza e 250 scelti tra quelli delle opposizioni, resta da risolvere la partita interna alle forze che sostengono il governo di Giorgiasu alcuni nodi politici legati alla legge di bilancio, a partire da quello sulle. Forza Italia perora la causa dei sussidi di anzianità partano da 600 euro, a riguardo oggi si è speso nuovamente il leader Silvio. Domani si apre unaper l'iter parlamentare del testo, che la maggioranza vorrebbe approvare alla Camera entro il 23 dicembre per poi trasferirlo al Senato il 26 e concludere le votazioni a Palazzo Madama prima del 31 per evitare l'esercizio provvisorio. I tempi sono stretti. Mercoledì arriverà il ...