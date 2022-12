18 App | usi indebiti per 9 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gli usidi 18 app, il cosiddetto bonus Cultura per i 18enni, ammonterebbero, secondo quanto risulta da documenti in possesso dell’agenzia di stampa Italpress, a circa novedi. Si tratterebbe di un dato parziale, visto che altre indagini sono ancora in corso, e coperte da segreto istruttorio.Le truffe ai danni dello Stato si sarebbero consumate con la corresponsabilità di esercenti e 18enni. Al ministero della Cultura sono giunte peraltro anche segnalazione di diciottenni che hanno denunciato la spendita a loro insaputa di bonus loro assegnati. Non è raro invece il caso di commercianti che avrebbero comunicato al ministero della Cultura la vendita di libri, biglietti per il cinema e spettacoli teatrali, quando in realtà sarebbero stati venduti ai 18enni beni non contemplati nelle categorie ...