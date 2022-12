Putin | «Un accordo dovrà essere raggiunto» Nuove sanzioni Usa

(Di sabato 10 dicembre 2022) «La fiducia, ovviamente, è quasi a zero. Ma in definitiva un. Ho detto molte volte che siamo pronti ad accordarci». Così il presidente russo VladimirL'articolo proviene da il manifesto.

- Il presidente russo, Vladimir, ha dichiarato che raggiungere unsull'Ucraina è inevitabile . L'Occidente sta 'intenzionalmente fomentando il caos, esacerbando la situazione internazionale', ha affermatoin un ......"Alla fine" unsarà necessario per terminare il conflitto in Ucraina, ma c'è "una questione di fiducia" e "la fiducia è zero". Chissà poi di quale "fine" si tratterà visto che Vladimir...Lo zar ha approfittato di una conferenza stampa a Bishkek, in Kirghizistan, al termine di un vertice dell'Unione economica euroasiatica che riunisce diversi Paesi ex sovietici, per fare il punto sulla ...Raggiungere un accordo sull'Ucraina è inevitabile. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, riporta la Tass. L'Occidente sta "intenzionalmente fomentando il caos, esacerbando la situazione inte ...