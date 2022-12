Pattinaggio artistico | Daniel Grassl sesto nelle Finali del Grand Prix Shoma Uno trionfa a Torino

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022)non è riuscito nell’impresa di salire sul podio alledel2022 di, in corso di svolgimento sul ghiaccio del PalaVela di. Dopo il quarto posto nello short program, l’altoatesino ha optato per un medley di Cedric Tour in occasione del free skating per cercare il ribaltone. L’azzurro ha snocciolato tre quadrupli, ma alcuni elementi non sono risultati impeccabili e sono passati anche sotto review. Il 20enne nativo di Merano, che in questa stagione aveva vinto il John Wilson Trophy (primo italiano della storia a imporsi in una tappa del) ed era stato quarto a Skate America, si è fermato a 164.57 punti nello specifico segmento di gara (81.85 per la parte ...