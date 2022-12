Olanda-Argentina | l'arbitro Lahoz protagonista di un record

(Di sabato 10 dicembre 2022) Come spiegato dal portale di statistiche Squawka, con 15 cartellini gialliha registrato ildi ammoniti in una gara...

Stando ai dati auditel di venerdì 9 dicembre, infatti, l'incontro dei Mondiali di Calcioha totalizzato 8.461.000 spettatori pari al 39.1% di share, mentre Il Circolo dei Mondiali ...1 Quando l'arriva ai calci di rigore, è quasi una sentenza. Stando ai precedenti, fin qui l' Albiceleste ha vinto cinque volte su sei nella lotteria finale ai Mondiali .(Adnkronos) - Scontro tra Leo Messi e Louis van Gaal dopo la sfida tra Argentina e Olanda, vinta ai rigori dai sudamericani nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Alla fine del duello, ecco.Milano, 10 dic. (LaPresse) - Ascolti record per la Rai ieri nei due quarti di finale del campionato del mondo in Qatar. In serata Olanda - Argentina è stata ...