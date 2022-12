Natale & Quale Show 2022 | lo speciale con Telethon su Rai 1 | cast | ospiti e anticipazioni di domenica 11 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nella prima serata diprossima, 11, andrà in onda in diretta su Rai1 una puntatadi Tale e, dal titolo irriverente:condotto da un intramontabile Carlo Conti. Si tratta di una puntatache ha a che fare con una causa molto importante, cioè quella di sostenere la rinomata Fondazione. Il padrone di casa, Carlo Conti, dunque inaugurerà la maratona televisiva totalmente dedicata alla raccolta fondi per la ricerca. Tale e, in arrivo due puntate dedicate a Sanremo:e quando andranno in onda: supporto alla ...