LIVE Inghilterra-Francia 1-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Maguire di testa vicino alla rete!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MAROCCO-PORTOGALLO DEIDIDALLE 16.00 PAGELLE72?molto attiva in questa fase di partita. 70?disfiora il palo esterno. 68? Sale l’ora in fase offensiva. 66? I due giocatori rientrano in campo. 64? Due giocatori restano a terra, Giroud e Saka. Possibili problemi per loro allo muscolare. 62? Sinistro di Kane ddistanza, para Lloris. 60? Destro di Saka che impegna Lloris. 58? Partita ora che diventa assolutamente spettacolare. 56? Discesa spaventosa di Mbappé, ma il suo assist non trova compagni. 54? Botta di ...