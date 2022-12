LIVE – Biathlon | inseguimento femminile Hochfilzen 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di sabato 10 dicembre 2022) Latestuale dell’di, seconda tappa della Coppa del Mondo/2023 di. Saranno cinque le azzurre in gara: Dorothea Wierer, a caccia di un altro risultato importante dopo il secondo posto a Kontiolahti, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

OA Sport

... seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Partirà Didier Bionaz in prima frazione,... SEGUI ILCi saranno inoltre le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico e l'IBU Junior Cup di. OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 10 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per ... LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen 2022 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podio dalle 11.30 La diretta testuale dell’inseguimento femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno cinque le azzurre in gara: Dorothea Wierer, a caccia di un altro ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Il prossimo appuntamento con il biathlon è per domani per l’inseguimento femminile e la staffetta maschile. Graz ...