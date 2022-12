Il vino abruzzese? Una m*** | produttori contro De Sica e il governatore Marsilio gli scrive

https://video.corriere.it/spettacoli/battuta - de - sica -- m - fa - arrabbiare - tutti - consorzio - ci - offende/19b38bea - 7869 - 11ed - 826e - c8ce3b8cd17bvclk=video3CHP%7Cbattuta - de - sica -- m - fa - arrabbiare - ...La battuta invero greve sulapre il trailer del e non poteva proprio passare inosservata. E nemmeno poteva essere mandata giù, nonostante l'atmosfera comica della scena del film '' con , da chi ild' lo ...Quella frase era meglio non dirla. Polemiche accese dal trailer del film natalizio di Netflix, Natale a tutti i costi, dove Christian De Sica, alla domanda sul giudizio di un pregiato ...Il motivo All'inizio del trailer dell'ultimo film in uscita dell'artista- 'Natale a tutti i costi', su Netflix dal prossimo 19 dicembre - ecco spuntare subito una battuta su un vino abruzzese che ...