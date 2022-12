Ho ucciso un uomo La confessione choc del killer sulla scheda elettorale

Un, che avrebbeuna donna di 70 anni, sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie sparando colpi di arma da fuoco, barricandosi poi in uno dei negozi. Poco dopo averla ...Un, che avrebbeuna donna di 70 anni, sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie sparando dei colpi di arma da fuoco, barricandosi poi in uno dei negozi Una vasta operazione di ...Paura a Dresda, in Germania, dove è in corso un'operazione di polizia nel centro della città. Evacuato il centro commerciale Altmarktgalerie e le zone adiacenti per una ...Paura a Dresda, in Germania, dove è in corso un'operazione di polizia nel centro della città. Evacuato il centro commerciale Altmarktgalerie e le zone adiacenti per una ...