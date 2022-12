Gadget per l’homo paranoicus | arrivano le cuffie-museruola contro rumori e virus

(Di sabato 10 dicembre 2022) Roma, 10 dic — Saranno in vendita a marzo per sole 749 sterline, equivalenti a circa 870 €, le nuove Dyson Zone: quelle che di primo acchito sembrerebbero delle classichedi ultima generazione, grazie alla nota esperienza del marchio inglese nel campo dell’igiene della casa, fungeranno anche da dispositivo filtrante antiparticolato. Le, integrate con la tecnologia active noise cancellation, utile ad abbassare notevolmente iintorno a noi, saranno dotate di una sorta di visiera rimovibile per filtrare l’aria che respiriamo. La mentoniera, che tanto sembra una, si trova sopra il naso e la bocca di chi la indossa e pompa aria filtrata per aiutare a ridurre l’esposizione all’inquinamento atmosferico. Ovviamente, il dispositivo può essere abbassato per facilitare la comunicazione verbale, ...

