Argentina in semifinale | notte di festa a Napoli davanti al murale di Maradona ai Quartieri spagnoli

(Di sabato 10 dicembre 2022) L'di Leo Messi batte l'Olanda solo ai rigori al termine di una partita emozionante e vola in. L'Albiceleste affronterà nella penultima gara del Mondiale in...

... per mano della Croazia e, soprattutto, dell'eroe Dominik Livakovic, portiere che ha parato il rigore a Rodrygo, e la qualificazione alladell'di Leo Messi, oggi scendono in ...... con annessi supplementari e calci di rigore: ben 17 cartellini gialli (uno al CT dell'... Nelladel 2014 abbiamo perso ai rigori, però lui non è riuscito a fare la differenza ...Sarà anche stata una partita meravigliosa e ricca di colpi di scena, una trama corpulenta di oltre due ore, ma in sostanza la sfida dei quarti vinta ai rigori dall'Argentina ...Il torneo continua con gli ultimi due quarti di finale. Alle 16 c’è la sfida tra Marocco e Portogallo, mentre alle 20 si giocano il passaggio del turno Inghilterra e Francia. Le squadre vincenti si af ...