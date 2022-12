Sport in tv oggi venerdì 9 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 9 dicembre 2022)ci aspetta una giornata ricca di. Iniziano i quarti di finale ai Mondiali di calcio e si apre un intenso fine settimana diinvernali con il Grand Prix di pattinaggio artistico, la Coppa del Mondo di sci di fondo, salto con gli sci, skicross, slittino, biathlon, speed skating. Trento e Perugia sono impegnate nel Mondiale per Club di volley, la Virtus Bologna scende in campo per l’Eurolega di basket. Da seguire anche la Diriyah Tennis Cup, i Mondiali di sollevamento pesi e tanto altro ancora. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in9 ...

Di seguito il programma (con orari italiani) della quinta giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2022 a Bogotà, in Colombia: PROGRAMMA MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2022 Venerdì 9 dicembre