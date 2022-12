Saldo IMU 2022 entro il 16 dicembre | per chi | esenzioni | come pagare

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il 16scade il termine per il versamento delIMU, la seconda rata dell’Imposta Municipale propria dovuta quest’anno dopo l’acconto versato nel mese di giugno. Restano alcunelegate al Covid, in particolare quella che riguarda gli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti/spettacoli.Inoltre, in considerazione degli eventi metereologici straordinari che hanno recentemente colpito una parte dell’isola di Ischia, il Decreto-legge 3numero 186 ha disposto che “Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembreavevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia ...

Dove si paga di più l'nel 2022 La classifica delle città più costose Ilin scadenza il 16 dicembre 2022 vale 9,7 miliardi di euro, su un gettito complessivo annuo stimato sui 19,4 ...Il Rapporto della Uil mette in fila i numeri dell'imposta sulle seconde abitazioni:da 9,7 miliardi in scadenza il 16 dicembre Ildel 2022 che gli italiani si apprestano a versare per le seconde e terze case vale 9,7 miliardi di euro: una fetta del gettito complessivo annuo stiamato sui 19,4 miliardi di euro. Saranno ...La scadenza per il saldo dell'Imu è fissata al 16 dicembre. Quanto e come si paga Meglio farsi trovare pronti ...Dopo anni..più IMU per tutti! A denunciarlo è Azione Fondi. "Il fondano è un generoso, lo sappiamo. Se c’è da buttarsi a capofitto in un’iniziativa o nel lavoro, se c’è bisogno di aiutare gli altri no ...