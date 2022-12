Portanova | Procura Figc apre inchiesta e chiede atti a Siena

Agenzia ANSA

La Federale della Figc ha aperto un procedimento nei confronti del calciatore del Genoa Manolo, condannato in primo grado nei giorni scorsi a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. Come riferito dal Corriere della Sera, alla luce delle intercettazioni, il procuratore Chiné sta studiando nuovamente il caso e le carte per capire se e come muoversi nei confronti del ... La Procura Federale della Figc ha aperto un procedimento nei confronti del calciatore del Genoa Manolo Portanova, condannato in primo grado nei giorni scorsi a sei anni di reclusione per stupro di gruppo.