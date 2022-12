Paola Barale provoca Roly Maden a Ballando con le Stelle

... 'Quando cerchi di deviare il tuo maestro di ballo', il commento su Roly Maden A commento del video postato su Instagram Stories,ha inserito questa didascalia: 'Quando cerchi di deviare ...Un siparietto imbarazzante a 'Bella Ma'', il talk show condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. Il conduttore durante la puntata del 7 dicembre ha intervistato. La showgirl poi ha anche ricevuto le domande dai ragazzi presenti in studio divisi tra Generazione Z e Boomer. Ebbene, proprio mentre lastava parlando, Diaco si è spostato per ...Paola Barale mette alla prova il suo insegnante: "Fammi vedere come la balli questa" Tornerà nel prime time di Rai1 sabato 17 dicembre Ballando con le ...Pierluigi Diaco nel corso dell'intervista realizzata a Paola Barale nel programma Bella Ma ha improvvisamente lasciato lo studio televisivo per andare a bere un bicchiere di acqua spiazzando tutti i p ...