I Vigili del Fuoco salvano una donna sotto ponte durante piena

Vigili del Fuoco

Nelle immagini ifuoco soccorrono una donna bloccata sotto il ponte della Passerella a Prato dalla pienafiume Bisenzio. Il recupero, avvenuto senza problemi, è stato compiuto dai soccorritori acquatici ...Sul posto, si sono prontamente recati i soccorritori e ifuoco . Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tragedia sfiorata sulla statale 36 direzione Lecco-Ballabio quando questo pomeriggio una frana ha provocato la caduta rocce di grandi dimensioni che sono precipitati fuori da una ...