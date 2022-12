Calciomercato Napoli | sirene inglesi per Kim | “Possono arrivare facilmente a 50 milioni!”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nicolò Schira, esperto di, ha parlato a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal”. Il noto giornalista si è soffermato sulle ultime notizie diin casa, in particolare su alcune possibili operazioni in uscita. Di seguito quanto evidenziato:, Kim (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)per Kim “Manchester United e Tottenham sono interessati a Kim, ma ci sono anche altri club importanti che seguono il difensore sudcoreano del. Il rendimento della squadra azzurra in Champions non è passato inosservato: è chiato che anche i top club abbiano cominciato ad attenzionare i ...