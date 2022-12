Ariccia | all’ospedale dei Castelli nasce il bambino numero 1 000 | è il figlio di una coppia residente ad Ardea

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 dicembre 2022). Il piccolo Wassim, che in arabo significa “bello”, è il1.000 nato al reparto di ginecologia e punto nascita dell’ospedale dei. La mamma e il papà sono originari del Marocco, ma vivono da tanti anni ade hanno anche altri due figli, una femmina e un maschietto, e svolgono il lavoro di negozianti nell’ambito dell’abbigliamento. 1.000 bambini nati in un anno La mamma Auotef ha 31 anni. Insieme al marito El Omrani è arrivata alle 14:00 di oggi al reparto di ginecologia per il travaglio. La nascita è avvenuta alle 16:39 con un parto naturale, curato dall’equipe medica composta dalla dottoressa ginecologa Maria Noto e dall’ostetrica Elisa D’Andrea, presente anche la studentessa di ostetricia Silvia. Il reparto diretto dal dottor Francesco Barletta in un anno circa ha ...