Ultime Notizie Roma del 08-12-2022 ore 19 | 10

(Di giovedì 8 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano nervatura l’economia La Commissione Europea lancia la fatturazione elettronica per le imprese che operano Oltre i confini nazionali nel nuovo sistema di rendicontazione introduce la comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA per intensificare la lotta contro le frodi in particolare quelle cosiddette Carosello il passaggio alla fatturazione elettronica stando alle Stime Ué contribuirà a ridurre le prove IVA fino a 11 miliardi di euro all’anno e abbattere i costi amministrativi e di conformità per le aziende europee di oltre 4,1 miliardi di euro all’anno nei prossimi 10 anni Nel 2020 paesi UE hanno perso 93 miliardi di euro di gettito IVA un quarto dei quali può essere attribuito direttamente la prode andiamo venire nella magistratura della Repubblica islamica annunciato che il ...