Lisetta Carmi | i travestiti avevano anche vestiti sgargianti

doppiozero

, I TRAVESTITI - FOTOGRAFIE A COLORI (CONTRASTO, PP 160, 94 FOTOGRAFIE, EURO 39,00). A cinquant'anni dalla pubblicazione e a pochi mesi dalla scomparsa dell'autrice torna 'I travestiti. ...... girando per le sale del Mart, ti imbatti in Edward Weston, Man Ray, Irving Penn, Eikoh Hosoe, Dino Pedriali, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton, Vanessa Beecroft, Miroslav Tichy,, Lee ... Lisetta Carmi - Suonare Forte | Carola Allemandi Esce il capitolo inedito della serie fotografica “I travestiti” di Lisetta Carmi, ambientata a Genova. Un documento d’epoca ...In libreria dal 9 dicembre per “Contrasto" la nuova edizione con foto a colori ritrovate nell'archivio della fotografa nel 2017 ...