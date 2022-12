Caso Ginevra Al Gf Vip | L’ira Degli Ex Gieffini!

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La notizia del rientro nella Casa del Gf Vip diLamborghini ha sollevato un polverone. A scagliarsi contro Signorini e gli autori del reality, sono stati in molti. In particolare due ex gieffini che, proprio nelle passate edizioni, vennero squalificati e che subirono un trattamento del tutto diverso rispetto a quello riservato alla sorella di Elettra. Ecco i dettagli sulla vicenda!torna nella casa del Gf Vip: scoppia al bufera La notizia del ritorno diLamborghini nella Casa del Gf Vip ha scatenato il caos. In particolare, sono stati due ex Vipponi a scagliarsi contro Signorini e la produzione per questa scelta davvero discutibile. La sorella di Elettra, come noto, era stata squalificata nelle prime settimane del reality, a causa delle frasi offensive pronunciate verso Marco Bellavia. Nonostante l’espulsione, ...

"Le gravissime minacce di morte al premier Meloni e a sua figlia- alle quali va la mia totale solidarietà e vicinanza - sono il risultato dell'odio che, ...del Reddito decade come nelin ...In questo, di musicale c'è ben poco. Al secondo posto troviamo 'Pioli is on fire', coro dei ... mentre all'ottavo posto, sempre in orbita GF Vip, 'perché Elettra ehanno litigato', ...Ecco la reazione del noto conduttore di Bim Bum Bum rispetto alla decisione di Signorini di riammettere in casa la cantante ...Ha mantenuto fede alla tradizione, Giorgia Meloni, che ha aspettato l'8 dicembre per fare l'albero di Natale in casa. Ad addobbare l'abete insieme a lei la figlia Ginevra, di 6 anni. Non compare nella ...