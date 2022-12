Buon compleanno Andrea Buonocore | Kim Basinger | Paolo Mercati…

(Di giovedì 8 dicembre 2022) …Stefano Cingolani, Arnaldo Forlani,Manzella, Giorgio Benvenuto, Innocenzo Cipolletta, Roberto Caon, Elena Centemero, Mirko Busto, Marco Padalino, Elettra de Col, Pietro Mannino, Alberto Marconato, Lorenzo Lollo… Oggi 8 dicembre compiono gli anni:ocore, giornalista;Mercati, manager; Stefano Cingolani, giornalista; Arnaldo Forlani, politico; Benito Meroni, ex calciatore; Jone Spartano, ex calciatore, allenatore; Elserino Piol, dirigente d’azienda; Raffaele Russo, politico; Rita Giannuzzi, attrice;Manzella, costituzionalista; Enzo Ragazzini, fotografo; Franca Capetta, arciera; Guido Maria Rey, economista; Claudio Azzali, ex calciatore, allenatore; Giorgio Benvenuto, sindacalista, politico; Fortunato Aloi, politico; Graziella Tossi, politica; Furio Gubetti, politico; ...

La Nuova Calabria

Related posts: ALTRO CHE SANREMO,AXL ROSE (di Matteo Fais) IL CAVALIERE NELLA TEMPESTA - CINQUANT'ANNI SENZA JIM MORRISON (di Matteo Fais) TRA FIORI URLANTI E STRATEGIE, MANUEL ...posizionamento tra l'elenco delle gerarchie ecclesiastiche per il vescovo del Limburgo, mons. ...età" che sta avendo un balzo percentuale di ricerche elevato in vista del suo 86°, il ... Speziali: “Buon compleanno Arnaldo” Antonella Clerici ha festeggiato i suoi 59 anni in diretta TV a È sempre mezzogiorno: chi l'ha sorpresa con gli auguri in studio ...Davide Calabria ieri ha festeggiato il suo 26esimo compleanno. Gli auguri del Milan al polivalente terzino rossonero ...