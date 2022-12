Biathlon | IBU Junior Cup 2022-2023 | Elia Zeni terzo nella 10 km sprint in Val Martello

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Inizia con un podio per l’Italia maschile la prima tappa della IBUCupdi: in Valla 10 kmvede il successo del polacco Konrad Badacz (1 errore), che chiude in 27:16.5, andando a precedere l’austriaco Lukas Haslinger (1 errore), secondo a 26.6, ed(2 errori),a 27.5. Ottima la prova corale dell’Italia, questi i piazzamenti degli altri quattro azzurrini oggi in gara: sesto Christoph Pircher (1 errore) a 58.9, ottavo Nicolò Betemps (2 errori) a 1:07.9, 15° Marco Barale (1 errore) a 1:35.5, 60° Felix Ratschiller (3 errori) a 4:36.9. ORDINE D’ARRIVO 10 KM1 BADACZ KONRAD POL 0+1 27:16.5 2 HASLINGER LUKAS AUT 1+0 27:43.1 +26.63...

ORDINE D'ARRIVO 7.5 KM SPRINT 1 SCATTOLO SARA ITA 0+0 23:45.3 2 CLOETENS MAYA BEL 0+1 +11.8 3 FICHTNER MARLENE GER 0+0 +1:08.2 4 ANDEXER ANNA AUT 1+2 +1:16.6 5 KRYUKOVA ARINA KAZ 0+0 +1:29.5 6 RIEGER