Argentina | Scaloni sbotta con i giornalisti | “Non capisco come sia potuto succedere!”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un avvicinamento alla partita piuttosto movimentato quello di, ct dell’che domani sfiderà l’Olanda di Van Gaal. Il tecnico si è presentato in conferenza, e alla domanda sulle condizioni di De Paul, è sembrato piuttosto contrariato: “È molto strano, e sapete cosa intendo. L’allenamento di ieri è stato a porte chiuse, non sosia possibile sapere che Rodrigo ha qualcosa che non va. Nonda dove arrivino queste informazioni”.Conferenza infuriatoin conferenza stampa Non è piaciuta per niente questa fuga di informazioni a, il quale, rivolgendosi aiargentini: “Non, siamo per ...

L'Argentina si prepara alla sfida valida per i quarti di finale del Mondiale in Qatar contro l'Olanda. Alla vigilia della gara il commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa. Ad ogni modo l'Argentina è ancora in corsa per il titolo mondiale e Lautaro rimane comunque il secondo miglior marcatore del ciclo, con 21 gol in 44 partite. Il c.t. dell'Argentina ha parlato in conferenza stampa anche dell'attaccante della Roma, che non ha ancora giocato un minuto a Qatar 2022.