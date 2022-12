tuttoteK

Più di recente sono anche spuntate alcune voci di corridoio inerenti unaremaster di Horizon Zero Dawn , quindi la decisione di realizzare un reboot dinon sarebbe poi così ...... anche nel 2022 con le attese liste delle parole più di tendenza su Google in Italia è... Doctor Strange Thor love and thunder Don t look upThe Batman Assassinio sul nilo Top Gun ... Uncharted: possibile lo sviluppo del reboot della saga Secondo alcuni rumor il franchise di Uncharted potrebbe ravvivarsi con lo sviluppo di un reboot ad opera di una diversa software house.Il chiacchierato quinto capitolo della serie Uncharted attualmente in sviluppo potrebbe essere un reboot. Ad annunciarlo è The Leak, una testata rivelatasi più volte affidabile con le sue anticipazion ...