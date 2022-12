Ternana | prima vittoria per Andreazzoli in panchina con le Fere

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Latorna a vincere dopo sei partite in Serie B e lo fa conalla sua seconda sfida sulladelleLatorna a vincere dopo sei partite in Serie B e lo fa conalla sua seconda sfida sulladelle. Arrivato soltanto nella giornata di venerdì, all’esordio ha trovato la sconfitta a Venezia, ma ha avuto la possibilità di rifarsi già stasera contro il Cagliari. Decisivo ancora una volta il rigore di Falletti che ha di fatto regalato tre punti pesanti alla. L’ex Empoli inguaia Liverani che non vince da sette partite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... il 22 ottobre, ovvero il giorno dell'ultima vittoria del Genoa, in casa della. 'C'è ancora una stagione lunga davanti a noi, ma è stato fondamentale prendere punti in trasferta a chi è......vincono dallo scorso 22 ottobre quando ebbero per 1 - 2 contro lagrazie alla doppietta di Massimo Coda. Davvero troppo poco per una squadra neoretrocessa con ambizioni di tornare il...Serie B 2022/2023: Pavoletti sbaglia un rigore, il Cagliari cade in casa della Ternana. Pavoletti condanna il Cagliari che non riesce a rimontare il gol segnato da Falletti all'8' ...Ternana avanti sul Cagliari, all'intervallo, nell'anticipo che apre la 16a giornata di Serie B. Decide, per ora, un rigore di Falletti.