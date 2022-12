Sophie Codegoni incinta | la gaffe con Basciano | ' Non era nei nostri piani' Poi la frecciatina alla ex

e Alessandro Basciano saranno genitori e se in questi giorni si festeggia la lieta notizia dell'arrivo di una bambina, sulla gravidanza ci sono stati molti rumors e alla fine la coppia ...La 21enne è incinta di 4 mesi: partorirà a maggio "Non credevo per niente al test, sono andata a comprarne un altro"è felice per l'arrivo della cicogna, innamorata di Alessandro Basciano , incinta di 4 mesi, il prossimo maggio partorirà una bambina che si chiamerà Celine Nicole . A Chi l'ex tronista ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno per allargare la loro famiglia e diventare genitori. La coppia ha deciso di rilasciare una lunga intervista ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non stavano provando ad avere un bambino, quella della 21enne è stata una gravidanza inaspettata.