Putin torna a minacciare il nucleare | «Lotteremo con tutti i mezzi possibili»

ilGiornale.it

: ARMI NUCLEARI STRUMENTO DI DIFESA L'operazione militare russa in Ucraina può diventare "un processo a lungo termine", ha detto il presidente russo, Vladimir, chea ribadire che la Russia lotterà per difendere i propri interessi con tutti i mezzi a disposizione.lamenta che l'Occidente tratta la Russia come un Paese di seconda classe, ma ...... ein scena con la versione primigenia del 1869, il cosiddetto 'Ur - Boris', che sgomentò i ... "Con 'Boris Godunov' non facciamo propaganda al presidente russo Vladimir- ha assicurato Meyer ... "Guerra sarà lunga". E Putin torna ad agitare lo spauracchio nucleare Il capo del Cremlino: "Pronti a difenderci con ogni mezzo, abbiamo le armi più avanzate ma non vogliamo usarle" ...Vladimir Putin ha affermato che la Russia continuerà la sua "lotta coerente per i propri interessi nazionali e lo farà in vari modi: prima con mezzi pacifici, ma se non dovesse funzionare è pronta a d ...