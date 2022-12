Proteste Iran | la maggioranza delle vittime erano donne di minoranze etniche «Punizioni più dure per quelle che non porteranno il velo»

Ed ha parlato di coinvolgimento forse senza precedenti di studenti e professori nelle, condannando la repressione del regime.... Mohammad Khatami, in un intervento pubblico in occasione della giornata dello studente in. Criticando proprio gli arresti di studenti durante la repressione delle, Khatami ha affermato ...L'ex presidente iraniano, Mohammad Khatami, in un intervento pubblico in occasione della giornata dello studente in Iran.Mentre continuano le proteste, Amnesty International denuncia come un inganno lo scioglimento della polizia morale. La Guida Suprema Khamenei: ...