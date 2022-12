Milan | Rafael Leao in gol ai Mondiali | due reti in pochi minuti

Chi sono i calciatori più veloci della UEFA Champions League 2022/23 36,6 Mykhailo Mudryk (Shakhtar, UKR) 36,6 Ousmane Dembélé (Barcelona, FRA) 36,5Leão (AC, POR) 36,3 Federico ...Leao, il Mondiale per conquistare ilLeao è attualmente impegnato col suo Portogallo in Qatar . I lusitani hanno strappato ieri sera il pass per i quarti di finale, asfaltando totalmente ...Non arrivano buone notizie per i tifosi del Milan in ottica Leao con il portoghese che sembra destinato alla cessione ...Rafael Leão starebbe sfruttando al meglio le occasioni che gli vengono concesse a Qatar 2022 ma il CT Santos gli preferirebbe João Félix ...