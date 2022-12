Luca Salatino in collera con Alberto De Pisis | il gioco della discordia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Negli ultimi giorni, l’atmosfera al Grande Fratello Vip 7 è stata piuttosto tesa. I continui litigi, infatti, hanno minato, irrimediabilmente, lo spirito di squadra. Con il passare delle ore, le acque si sono un po’ calmate, ma ci sono ancora diversi dissapori. In particolare, questa mattina,ha continuato a esprimere il suo astio nei confronti diDe. I tentativi di Charlie Gnocchi di farlo parlare non hanno colpito nel segno. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7.ancora furioso conDeCharlie Gnocchi non è uno dei concorrenti più amati del GF Vip 7, ma i suoi giochi sono sempre molto apprezzati. Questa mattina ha ...

Grande Fratello

La critica delle sorelle: 'Se piace a lui...' Cosa ha detto Parlando infatti con Wilma Goich e, Daniele ha affermato senza peli sulla lingua che 'Onestini pensa di andare avanti con la ...Ecco come si sono svolte le nomination in superled: Antonino Spinalbese ha nominato Charlie Gnocchi Edoardo Donnamaria ha nominato Charlie Gnocchiha nominato Alberto De Pisis Charlie ... Luca Salatino: "Charlie, non riesco a essere quello di prima" - Mediaset Infinity Ieri sera in veranda Attilio Romita ha confessato ad Antonino di nutrire un particolare interesse per Sarah Altobello ...Nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro è sembrato più volte sofferente e pronto a sbottare. Le sue ultime parole fanno intendere che non corre buon sangue tra lui e ...