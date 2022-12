Lando Buzzanca | l’appello choc della compagna | “Ricoverato in un hospice contro la sua volontà”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) «Ora basta, è giusto che voi sappiate». Comincia così lo sfogo-video pubblicato su Facebook di FrancescaValle,di, che già in passato aveva denunciato insieme al suo medico di fiducia, le condizioni in cui si trova il noto attore romano. «si trova in undal primo dicembre, come se avesse una malattia mortale. A me non è stata data alcuna informazione. Si trova lìla sua, così comela suaè stato 11 mesi in una Rsa che lo ha ridotto in una maniera vergognosa!», ha spiegato la donna sui social. Leggi anche l’articolo —>, le sue condizioni di salute: cosa ha rivelato il figlio ...

Fanpage.it

... come giornalista, ma soprattutto come compagna diFrottole, solo frottole'. L'hospice, come aveva spiegato in una nota precedente al video, è il luogo in cui si usano cure palliative ...... Monicelli, Scola " anche solo per quella straordinaria pernacchia prolungata fino allo sfinimento checompie al telefono ne Il sindacalista , altro film trasversale rispetto agli ... Lando Buzzanca trasferito in hospice, la compagna: Pur di piegarlo, lo stanno uccidendo La giornalista Francesca Della Valle: "Tutto per non portarlo a casa. Menzogne per coprire una morte annunciata" ...«Ora basta, è giusto che voi sappiate». Così esordisce in un video pubblicato su Facebook Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca che già in passato si era spesa per denunciare, insieme al ...