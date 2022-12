La guerra congelata Putin parla di processo lungo in Ucraina | Difenderemo i nostri interessi con ogni mezzo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Per il presidente russo "non ha senso" una nuova mobilitazione, "sono 150mila schierati sul campo". Secondo Zelensky, "ha perso e per questo prosegue la". Secondo la Nato non c'è margine per trattative, Mosca attende l'inverno per prepararsi a "una nuova offensiva" nel 2023

L'operazione militare speciale, così continua a chiamarla Vladimir Putin, potrebbe essere 'un processo lungo', ma nel frattempo 'il mare di Azov è diventato un mare interno della Federazione Russa, ...I cinesi , insomma, sono pronti per una eventuale. "Il considerevole armamento di ... ma la situazione è, " stabile ma imprevedibile ", la definisce il capo dell'esercito indiano, il ... La guerra congelata. Putin parla di "processo lungo" in Ucraina: "Difenderemo i nostri interessi con ogni mez… Le ultime notizie dalla guerra in Ucraina oggi. Le forze di Kiev hanno ottenuto recenti guadagni nell'oblast di Kharkiv nord-orientale, mentre l'esercito russo ha condotto ...Le parole del segretario generaleJens Stoltenberg all’evento Global Boardroom del Financial Times: “Ora non ci sono le condizioni per i negoziati”. La Casa Bianca intanto ribadisce di non avere mai ...