(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La Serie B non si ferma, via al turno infrasettimanale. Ternana - Cagliari, in campo alle 20.30, apre la sedicesima giornata di campionato. Giovedì in campo tutte le altre. Sfida al vertice tra ...

La Gazzetta dello Sport

Sfida al vertice trae Reggina allo Stirpe: la squadra di Grosso è in vetta con 32 punti, gli uomini di Inzaghi inseguono a - 3. Dopo l'esonero di Blessin, c'è Gilardino ad interim sulla ...... il momentoe' stata la messa a dimora della Talea di Falcone, pianta simbolo della lotta alla ... sede centrale della comunita' e ha coinvolto alcune scuole della citta' digia' attive ... Il clou è Frosinone-Reggina: Grosso non ha mai battuto Inzaghi Nel 16° turno allo Stirpe la capolista ospita la seconda. Andreazzoli debutta in casa con la sua Ternana che ospita il Cagliari dell’ex Liverani. Gilardino esordisce alla guida del Genoa ...Torna in campo la serie B, turno infrasettimanale dopo le gare di sabato e domenica scorsa. In serata la sfida tra Ternana e Cagliari, poi nel giorno dell'Immacolata il resto del turno, ...