Giustizia | Pd | ' Nordio alimenta lo scontro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per l'impostazione data dal ministronel tracciare stamane in commissione alla Camera le linee programmatiche del suo ministero". Lo dicono Debora Serracchiani, presidente gruppo Pd e Federico Gianassi capogruppo Pd in commissione. "In particolare, dal ministro sono emerse tante contraddizioni e posizioni che reputiamo divisive e che rischiano di fare dellasolo un terreno di. Il rischio è di tornare indietro negli anni, quando invece laha bisogno di guardare al futuro con capacità innovativa valorizzando quanto è stato fatto con le riforma Cartabia". "Anche stamane il ministro dellaha ribadito di essere contro l'ampliamento della sfera penale, che l'esecuzione della pena non può ...