Film horror in classe nell’ora “buca” | studenti restano terrorizzati | insorgono i genitori

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Durante un’ora di “buco” a scuola, glidi una scuola media di Cremona hanno chiesto all’insegnante venuto a sostituire il docente assente di poter guardare il“Terrifier”, unvietato ai minori di 18 anni del regista Damien Leone. Il protagonista è un pagliaccio serial killer, Art The Clown, e tra le varie scene si susseguono immagini splatter, con occhi cavati, sangue, omicidi e corpi squartati. Diversi ragazzini avrebbero accusato malori durante la visione, al punto che l’insegnante è stato costretto a sospendere il. Tornati a casa, hanno raccontato il tutto ai, che hanno poi inviato una lettera di rimostranze al preside. Il responsabile dell’istituto per ora che non ha commentato l’accaduto ha chiesto un confronto tra docente, ragazzi e. A ...

