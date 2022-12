Eros Ramazzotti | senza il minimo imbarazzo | “Sui social mi arriva sempre…”

L'intera famiglia ha accolto con enorme gioia la notizia e in tanti non vedono l'ora di saperne di più sull'arrivo del primo nipote della showgirl e di(il cui nome per il momento ...La figlia di Michelle Hunziker edvuole il top per quel giorno, ambiente migliore, persone esperte e ovviamente i migliori professionisti. Ecco perché ha deciso di partorire in una ...Stando agli ultimi gossip il riavvicinamento tra la showgirl e l’ex marito non è andato a buon fine. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sono tornati insieme. A farlo sapere il settimanale Chi, c ...Un bel viaggetto tutti insieme in Svizzera, Aurora Ramazzotti ha voluto tutti accanto per la visita nella clinica dove nascerà suo figlio. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha deciso di partorire ...