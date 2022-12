Antalyaspor - Napoli | Probabili formazioni e dove vederla in Tv

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ore 18:45:(4-5-1): Uysal; Balci, Sari, Luyindama, Kudryashov, Vural; Nakajima, Fernando, Akyol, Larsson; Wright. All.: Sahin.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Jesus, Ostigard, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Elmas; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All.: Spalletti. La partita di oggi alle 18.45 con l', così come quella di domenica con il Crystal Palace, sarà trasmessa da Dazn (inclusa in abbonamento) e in pay per view da Sky.

LE ALTRE QUOTE Come anticipato,favorito: sulle lavagne di Bet365 il segno 2 si trova a 1.57, 1.54 su Betfair. Il pareggio lievita fra i 4.10 di Pokerstars Sport e 4.70 di StarsCasinò. Una ...Tutto in diretta su Sky Sport: ecco le date e gli orariin pay per view mercoledì 7 dicembre ore 18.45 , stadio di Antalya ATALANTA - EINTRACHT FRANCOFORTE venerdì 9 dicembre ore ... Il Napoli di Spalletti affronterà l'Antalyaspor in amichevole in Turchia. Tempo di prove per il tecnico che potrebbe fare qualche cambiamento. Il Napoli di Spalletti sta affrontando in questi giorni ...