Traffico Roma del 06-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sulla carreggiata interna del raccordo incidente con file tra via della Magliana & via della Pisana intenso ilsul lungotevere tra ponte Amedeo di Savoia ponte Garibaldi lunghe code anche sulla Cassia per raccordo e Tomba di Nerone verso il centro al tufello attenzione in via Monte Massico per un incidente avvenuto all’incrocio con via Monte Crocco lavori in via Aurelia confine tra Casal Lumbroso il raccordo In quest’ultima direzione in via Nomentana lavori alle alberature chiuso fino alle 17 il tratto tra Viale Sora Lella e via di Casal Boccone interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni in via Aurelia Antica si lavora in prossimità di via delle Fornaci qui il transito avviene a senso unico alternato ed è facile la formazione di file in entrambe le direzioni e ricordiamo che ...