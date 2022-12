Natale e Capodanno ad Amalfi | un ricchissimo programma di eventi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 7 minuti(Sa) – La magia sta per svelarsi. Si accende iladcon uno straordinariodi, dopo due anni di restrizioni. Tornano ad animarsi strade, piazze, vicoli, lungomare. Sarà una grande festa tra musica, tradizione e intrattenimento con lo spettacolare Capodannno in Piazza e il suggestivo Villaggio di Babboche, dal Polo Nord, si trasferisce nella sua casetta sul mare di. “Tradizione” è la parola chiave della lunga kermesse che vedrà i gruppi folkloristici tornare a sfilare per le strade e i vicoli, insieme a zampogne e ciaramelle, simbolo di fortuna e felicità. L’incanto delrivive così al centro della Costa d’, che celebra il ritorno all’allegria, ...