MIUI 14 arriverà per la serie Xiaomi Mi 10 | quali modelli rischiano?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) LoMi 10 dovrebbe ricevere l’aggiornamento alla14, così come ha annunciato il direttore del dipartimento software di, Zhang Guoquan, di risposta ad un utente che chiedeva informazioni circa il rilascio della14 per lain questione. Come riportato da ‘gizchina.it‘, il dirigente ci ha tento a confermare il rilascio dell’aggiornamento alla14 per ladegliMi 10, anche se non sono stati specificati ia cui sarà riservato questo destino. Presumibilmente, l’upgrade, che ricordiamo sarà basato su Android 13, spetterà ai variMi 10, 10 Pro, 10 Ultra e 10S, ma non c’è motivo di credere nonanche sugliMi 10T e Mi ...